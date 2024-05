Calate del 50% le rapine in Veneto nel 2023

Dimezzate le rapine in banca in Veneto. Nel 2023, infatti, è stato compiuto nella regione solo 1 colpo allo sportello contro i 2 del 2022, con un calo del 50%.

Il dato emerge dall'analisi di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: in totale, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 124 del 2022 alle 80 del 2023 (-35,5%). Nel 2023, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè, il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 0,6 a 0,4 a livello nazionale e da 0,1 a 0 in Veneto.

Le banche italiane investono ogni anno circa 500 milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure. Adottando misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e formando i propri dipendenti anche attraverso un'apposita "Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello", una sorta di vademecum su come comportarsi durante le rapine, ma anche indicazioni utili per prevenirle nonché per agevolare il controllo del territorio e l'attività investigativa delle Forze dell'Ordine.



