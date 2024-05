Scritta antisemita su muro al Lido di Venezia, protesta Pd

Una scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica è comparsa stamani al Lido di Venezia, nella zona del Galoppatoio. Lo segnalano i consiglieri regionali del Pd Jonatan Montanariello e Francesca Zottis.

"Parole di una violenza inaudita - affermano in una nota - e da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole fomentare odio approfittando della situazione internazionale.

Visto che nelle vicinanze della scritta è stata installata da poco una videocamera di sorveglianza, auspichiamo che venga individuata la mano autrice di questo atto ignobile".



Scritta antisemita al Lido, il sindaco condanna e fa pulire

"A nome di tutta l'Amministrazione del Comune di Venezia condanno le ignobili e infamanti scritte antisemite apparse questa mattina lungo il muro del galoppatoio al Lido. Una vergogna che ho prontamente fatto coprire". Lo scrive sui social il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sulla scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica che è comparsa stamani al Lido di Venezia, nella zona del Galoppatoio.

