Il Don Giovanni alla Fenice nell'allestimento di Michieletto

Il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart torna sul palcoscenico del Teatro La Fenice, nell'ambito della Stagione Lirica e Balletto 2023-2024, nell'allestimento che vinse nel 2011 un Premio Abbiati e cinque Opera Award a Damiano Michieletto per la regia, Paolo Fantin per le scene, Carla Teti per i costumi, e come miglior spettacolo della stagione 2010. Nove le recite previste, dal 16 al 25 maggio.

La produzione di Michieletto sarà proposta con la direzione musicale di Robert Treviño alla guida dell'Orchestra e Coro del Teatro, e un doppio cast che comprende i baritoni Markus Werba e Alessio Arduini nel ruolo di Don Giovanni, i soprani Zuzana Markova e Desirée Rancatore in quello di Donna Anna, i tenori Francesco Demuro e Leonardo Cortellazzi in quello di Don Ottavio; i Francesca Dotto e Carmela Remigio in quello di Donna Elvira, i baritoni Alex Esposito e Roberto de Candia in quello di Leporello, i bassi William Corrò e Lodovico Dilippo Ravizza in quello di Masetto e i soprani Lucrezia Drei e Laura Ulloa in quello di Zerlina, affiancati da Gianluca Buratto nel ruolo del commendatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA