Tamponamento con feriti su A4, elicottero atterra in autostrada

Un tamponamento fra autovetture, con un ferito grave, ha costretto oggi un elicottero del Suem 118 ad atterrare sulla carreggiata dell'autostrada A4, ,al km 373 est , in direzione Trieste, subito dopo l'area di servizio di Arino Est. Ne tamponamento sono rimaste coinvolte tre vetture, una delle quali finita rovesciata su una fiancata. Uno dei passeggeri è rimasto ferito in modo grave, per cui si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale.

L'elicottero del Suem, dopo aver calato il medico, è stato fatto atterrare in carreggiata per facilitare il recupero del paziente. Per questo motivo è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico, su entrambe le carreggiate, fino al decollo dell'aeromobile:; inevitabili le code che hanno raggiunto, in carreggiata est, i 5 chilometri.



