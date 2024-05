Nordio al G7, sosteniamo indagini su crimini guerra in Ucraina

"Sull'Ucraina abbiamo confermato il nostro sostegno al governo di Kiev per ricostruire la verità dei fatti della guerra di aggressione della nazione russa perché senza verità non può esserci giustizia. Abbiamo trovato un accordo sulla necessità di continuare a sostenere le indagini sui crimini internazionali commessi in Ucraina ribadendo il ruolo centrale della corte penale internazionale per assicurare alla giustizia i responsabili". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio all'avvio dei lavori nel secondo giorno del G7 della Giustizia che si svolge a Venezia.

"Guardando al futuro del popolo amico ucraino insieme abbiamo approvato ufficialmente l'impegno dei ministri della giustizia del G7 a sostenere gli sforzi anti corruzione per la ricostruzione dell'Ucraina - ha aggiunto Nordio - . Siamo impegnati a sostenere e appoggiare lo sviluppo dello stato di diritto. In questo la lotta alla corruzione è un punto rilevante. A tal proposito la formazione dei procuratori e dei giudici ucraini sarà fondamentale. Su questo abbiamo recentemente organizzato con la scuola superiore della magistrature e la guardia di finanza un corso per 15 procuratori ucraini sull'antiriciclaggio".



