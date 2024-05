Venezia, nasce a Marghera il Parco dell'idrogeno

La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera di Consiglio comunale relativa alla variante per la realizzazione a Marghera del Parco dell'idrogeno e delle energie innovative.

"Si tratta di un progetto in linea con l'obiettivo di questa Amministrazione di garantire alla città un'aria pulita - dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro -. Dopo i tanti chilometri di piste ciclabili, dopo i parchi e le tantissime piantumazioni ecco un altro tassello: il cambio di destinazione di un'area da produttiva a parco delle energie innovative".

A seguito della gara, il partner privato è stato individuato in Eni Sustainable Mobility Spa che ha messo a disposizione un'area di proprietà di circa 21.000 metri quadrati.



