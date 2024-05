Rugby:Gloucester-Benetton, Treviso cerca la prima finale europea

E' tutto pronto per un possibile appuntamento con la storia. Domani il Benetton Rugby andrà in cerca della sua prima finale europea, quella della Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio. Alle 16 italiane, i biancoverdi affronteranno in una sfida secca gli inglesi del Gloucester, al Kingsholm Stadium della città sul Severn. Per il tecnico di Treviso, Marco Bortolami, la sfida avrà un sapore ancor più speciale: da giocatore ha vestito la maglia di Gloucester dal 2006 al 2010, divenendone il capitano nella stagione 2007/2008.

"Giocare contro Gloucester per me sarà qualcosa di particolare - dice Bortolami -, anche perché saremo protagonisti in un luogo magico del rugby, il Kingsholm. Ora però per me c'è il Benetton: siamo emozionati ed entusiasti, era qui che volevamo arrivare a questo punto della stagione, cercando di compiere qualcosa di storico in Challenge Cup".

Il Gloucester è un club che in patria ha grandi tradizioni, anche se attualmente in Premiership è al penultimo posto. Per Treviso, che nella prima fase ha vinto il proprio girone, la pool 2 con Ospreys, Montpellier, Perpignan e Newcastle, sarà il terzo turno ad eliminazione diretta dopo le vittorie con i Lions Emirates sudafricani e gli irlandesi del Connacht.

Domani nel XV capitanato da Michele Lamaro, che in terza linea sarà uno dei due flanker assieme a Sebastian Negri e al numero 8 Toa Halafihi, vedrà il triangolo allargato composto da Rhyno Smith da estremo e Ignacio Mendy e Onisi Ratave alle ali, mentre al centro ci sarà la coppia formata da Tommaso Menoncello e Ignacio Brex, in un reparto trequarti guidato dalla mediana con Alessandro Garbisi e Tomas Albornoz.

Quanto all'altra semifinale di Challenge, ad affrontarsi saranno gli Sharks sudafricani di Durban e i francesi del Clermont.



