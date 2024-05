La Banca degli occhi del Veneto chiude un 2023 da record

Sono state 6.659 le cornee raccolte dalla Fondazione Banca degli occhi del Veneto nel 2023, con una crescita del +13% rispetto all'anno precedente.

Il 2023 è stato anche l'anno in cui si è registrato il record assoluto dei trapianti: ben 6.114 (+16%) in 200 centri oftalmologi per lo più pubblici.

Il motivo di orgoglio principale per la Fondazione è il fatto che due cornee su tre che arrivano al centro vengono rese idonee alla donazione, mentre nel resto d'Europa solo il 50% delle cornee donate viene usato per il trapianto.

La fondazione, con sede a Zelarino (Venezia) si avvale, inoltre, dell'intelligenza artificiale per stabilire quali cornee possano essere trapiantate e quali no.

"Se non ci fossero state le amministrazioni che hanno creduto a questi progetti, questi successi non si sarebbero potuti raggiungere" ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, durante la presentazione del report annuale a Palazzo Balbi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA