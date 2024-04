A Venezia Urbs Scripta, il festival dei graffiti storici

Ritornerà a Venezia il Festival dei graffiti storici, in programma dall'8 al 12 maggio, che intende celebrare un patrimonio spesso poco conosciuto, ma di cui i territori della Serenissima sono ricchi. "Urbs Scripta", questo il suo titolo, quest'anno sarà in formato metropolitano e coinvolgerà anche Chioggia.

Il progetto nasce dal volume di Alberto Toso Fei e Desi Marangon "I graffiti di Venezia", in cui gli autori hanno mappato per la prima volta oltre seimila scritte murarie in cinque anni di ricerca. Giunto alla sua seconda edizione, il festival proporrà visite speciali, convegni, mostre, tour notturni, esperienze tattili, cacce al tesoro, presentazioni di libri, e corsi di fotografia, ma anche il dibattito "A chi appartiene la città", alle Procuratie Vecchie, sul modo di vivere e concepire lo spazio urbano.

"I graffiti antichi stanno diventando sempre più 'pop' - spiega Toso Fei -. A Venezia capita anche che la leggenda diventi graffito e che dai graffiti abbiano origine delle leggende".

Il festival ha il patrocinio del Comune di Venezia: "Sono molto orgogliosa di questo progetto - commenta la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. E' la prima volta che la storia della città viene raccontata in questo modo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA