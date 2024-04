A Padova il progetto 'Tessere' per le donne vittime di violenza

Il Comune di Padova ha ricevuto un finanziamento statale di 200 mila euro dal Governo, in due anni, per l'aiuto alle donne vittime di violenza. I fondi sono destinati al progetto "Tessere" iniziativa per potenziare la rete territoriale antiviolenza della provincia di Padova e la presa in carico integrata delle donne coinvolte in situazioni di violenza e dei loro figli e figlie.

Il progetto "Tessere" nasce per garantire l'effettivo e pieno diritto alle donne di vivere libere dalla violenza, e per rispondere sempre più concretamente ai bisogni delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza di città e provincia.

Il progetto lavorerà in due direzioni. La prima, riguarda il potenziamento del Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne. la seconda riguarda l'attivazione di iniziative innovative e sperimentali in risposta a specifici bisogni delle donne.



