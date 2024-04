Tajani, Cina resti il nostro maggior partner commerciale in Asia

"Vogliamo che la Cina rimanga il nostro principale partner commerciale in Asia. Le esportazioni continuano a crescere, e vorremmo che proseguissero anche gli investimenti cinesi in Italia". Lo ha detto stamani a Venezia il vicepremier, Antonio Tajani, nel corso di un appuntamento all'università Ca' Foscari di Venezia, alla presenza del ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Wang Wentao. Nel ricordare il grande apprezzamento in Cina per il 'made in Italy', Tajani ha sottolineato il desiderio che "i cinesi apprezzino sempre di più il nostro Paese, perché credo molto nel turismo".

"Ci prepariamo ai Giochi Olimpici invernali, che si svolgeranno parzialmente in Veneto - ha proseguito il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e credo sarebbe utile incrementare il numero delle presenze cinesi e dei voli".

In questo senso, ha concluso Tajani, "sono favorevole a un accordo tra gli aeroporti di Shangai e Venezia per avere un volo diretto che favorisca anche la presenza di giovani che possano scegliere di studiare in questa prestigiosa università".



