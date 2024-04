Arrestato 25enne per violenza sessuale a Vicenza

Un cittadino della Guinea di 25 anni è stato arrestato per violenza sessuale dalla polizia di Vicenza, in collaborazione con i colleghi del Commissariato San Paolo di Roma. Lo straniero, raggiunto da un provvedimento restrittivo della procura berica, secondo quanto accertato dagli investigatori tra il 22 ed il 23 dicembre scorso, avrebbe aggredito e sottoposto a violenza sessuale una donna. La vittima si era presentata con i genitori al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo raccontando che quella sera aveva litigato con il compagno, allontanandosi dal locale dove i due si trovavano. Mentre rientrava a casa è stata aggredita da un giovane che l'ha costretta ad un rapporto sessuale, non riuscendo a sottrarsi dalla violenza e a fuggire. Gli agenti sono riusciti a risalire all'indagato che era già stato denunciato per aver aggredito alcuni sanitari del Suem 118 a Vicenza e per essersi introdotto in una abitazione, reagendo all'intervento della polizia. Il 25enne erè stato allontanato dall'Italia e accompagnato presso il Cpr di Ponte Galeria (Roma), e poi nel carcere di Regina Coeli.



