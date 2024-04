Sequestrati 2,4 milioni di prodotti e 10mila vestiti irregolari

la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2,4 milioni di articoli e oltre 10mila abiti irregolari in due attività commerciali nella zona industriale del capoluogo euganeo, che ha sede legale a Milano.

I due esercizi operano nei settori del commercio di prodotti per l'ufficio e dell'abbigliamento. Tra gli articoli sequestrati figurano vetrinette per esposizione, parti di manichini, blister, prezzatrici, potenzialmente pericolosi perché senza le indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi nel loro uso, contro le disposizioni del Codice del Consumo.

Il secondo controllo ha interessato un grossista di capi d'abbigliamento, sempre nella zona industriale di Padova, dove sono stati rinvenuti più di 10mila abiti confezionati, senza le indicazioni sulle fibre utilizzate, espresse solo in sigle o in lingua non italiana.

Oltre al sequestro amministrativo dei prodotti, le Fiamme Gialle hanno segnalato un rappresentante legale alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e l'altro a quella di Padova.



