Detenuto aggredisce direttore e comandante in carcere a Belluno

Un detenuto italiano ha aggredito il direttore e il comandante di reparto del carcere di Belluno, rimasti illesi grazie al tempestivo intervento del personale in servizio. Lo rende noto oggi la Cisl-Fns bellunese.

L'uomo è in custodia nella sezione ordinaria della struttura bellunese. Ieri, durante una contestazione che si stava svolgendo nella sala biblioteca dell'istituto per un procedimento disciplinare a suo carico, avrebbe scagliato prima la scrivania, poi alcune sedie verso il direttore e il comandante.

"La Cisl Fns - dichiara Robert Da Re della segreteria territoriale - denuncia nuovamente l'inadeguatezza del blocco che interessa i detenuti comuni della Casa Circondariale di Belluno, che necessita urgentemente di una ristrutturazione, che rispetti i canoni di sicurezza nei luoghi di lavoro, e contestualmente le direttive impartite per una corretta vita detentiva dell'utenza, parametri non in grado di essere garantiti dalla struttura vetusta e obsoleta".



