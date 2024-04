L'aumento delle temperature, anche in alta quota, ha riproposto a Cortina d'Ampezzo lo spettacolo della cascata della Tofana di Rozes.

Un fenomeno che tradizionalmente per gli ampezzani segna l'arrivo del disgelo anche in alta quota perché la cascata è formata dallo scioglimento della neve sulla cima della Tofana e che quest'anno è arrivato in anticipo, in genere accade tra maggio e giugno, e nonostante il maltempo di Pasqua.



