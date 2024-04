Mette falsamente in affitto appartamenti a Padova, condannata

Aveva accumulato sei condanne definitive, per reati come truffa, traffico di stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi nell'arco di dieci anni, in prevalenza a Padova, accumulando pene per 4 anni di carcere. Una donna di 46 anni, è stata così arrestata dalla Squadra Mobile di Padova su provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica e condotta al carcere di Verona.

L'ultima indagine a suo carico è legata a falsi annunci su internet relativi ad appartamenti da affittare in varie zone di Padova La donna individuava e contattava le vittime, in gran parte cittadini stranieri, e si accordava con loro per il pagamento anticipato delle prime tre mensilità (per somme tra 1.500 e 2.000 euro) versate su conti intestati a complici o prestanome. Giorni dopo, presentandosi come commercialista della proprietaria dell'appartamento da affittare o inquilina, chiedeva altro denaro per la registrazione del contratto e una polizza assicurativa, con tanto di ricevuta. In alcuni casi riusciva persino ad ottenere quattro mensilità anticipate.

I truffati chiedevano inutilmente di poter avere copia del contratto, o la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e soprattutto di poter entrare negli appartamenti, ma senza esito.

La 46enne li beffava infine affermando di aver restituito gli anticipi via bonifico, che però non avvenivano mai.

Le indagini hanno consentito di ricondurre a lei le movimentazioni bancarie, sui conti che sono stati sequestrati.

Per ogni singola truffa la 46enne guadagnava circa 3.000 euro.





