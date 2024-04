Zaia,con IA trasporto ferroviario in Veneto eguaglia il Giappone

Vedere l'intelligenza artificiale applicata al trasporto su rotaia "è una grande innovazione.

Benvenuti in Giappone. Ricordo tra l'altro che il Veneto ha il parco macchine di treni più giovani d'Italia, 165 treni sotto i 5 anni di età, 79 nuovi treni per i quali abbiamo investito 621 milioni di euro e poi puntuali: quasi il 99% dei treni arriva puntuale". L'ha detto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a Venezia a margine della presentazione dell'iniziativa Tap&Tap, il nuovo canale di acquisto del titolo di viaggio del Regionale di Trenitalia che sarà attivo, in forma sperimentale, sulla tratta Verona-Venezia. Zaia ha poi ricordato che il trasporto regionale conta "692 corse al giorno per un totale di 165 mila persone al giorno che prendono i treni in Veneto".



