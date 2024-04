Rubano postepay per gioco playstation, denunciati due minorenni

Si introducono nella casa di una donna per rubare una carta postepay con la quale acquistare un gioco per la playstation. Protagonisti sono due 17enni trevigiani individuati e denunciati dai carabinieri attraverso la visione di immagini riprese da videocamere di sorveglianza.

I fatti risalgono allo scorso febbraio, a Monastier (Treviso), quando i presunti autori del gesto, dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'abitazione di una cittadina del posto, avevano sottratto una borsa contenente documenti personali e carte di pagamento, oltre alle chiavi della sua vettura a bordo della quale si sono allontanati per qualche chilometro prima di abbandonarla.

Con la tessera postepay i malviventi avrebbero pagato consumazioni al bar ed alcune giocate in una ricevitoria per poi acquistare online un software per una playstation.



