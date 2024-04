Collezione ceramiche antiche consegnata a Soprintendenza Venezia

Una collezione archeologica costituita da 18 reperti in ceramica, rappresentativi complessivamente di una produzione che si data tra il VII e il II sec. a.C., è stata riconsegnata stamane a Palazzo Ducale dai Carabinieri del reparto Tutela Patrimonio Culturale di Venezia alla Soprintendenza per il Comune e Laguna.

I reperti, sottoposti a sequestro, erano stati oggetto di varie alienazioni che avevano interessato diverse regioni italiane. Non erano peraltro accompagnati dalla documentazione attestante la legittima proprietà.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate dai Carabinieri, nell'ambito di un'attività ispettiva della Soprintendenza. Gli esami tecnici e storico-artistici effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza hanno permesso d'individuare, inoltre, due riproduzioni moderne di reperti archeologici: a questi beni sono state apposte le indicazioni di non autenticità.

A termine dell'indagine, nel febbraio scorso, il Tribunale di Venezia aveva disposto la confisca dei 18 beni autentici e la loro destinazione al Ministero della Cultura.



