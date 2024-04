Posata la prima pietra della Casa di Comunità a Farra Soligo

Entro il 2025 Farra di Soligo (Treviso) ospiterà una delle Case di Comunità programmate dalla Regione Veneto per creare una nuova tipologia di struttura sanitaria territoriale, che rafforzi il rapporto tra ospedale e territorio e l'offerta di servizi sanitari e sociali alla popolazione dell'area.

La prima pietra dell'opera, dal costo complessivo di 2.263.500 euro, parte finanziati con i fondi della Misura 6 del Pnrr e parte dalla Regione, è stata posata oggi dall'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Presenti alla cerimonia il sindaco di Farra, Mattia Perencin, la Presidente della commissione consiliare Sanità, Sonia Brescacin, e il direttore generale dell'Ulss 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi.

La struttura nascerà dalla ristrutturazione di un padiglione adiacente all'Istituto Bon Bozzolla e alla Casa di Riposo. Su tre piani troveranno collocazione un punto d'accoglienza, una sala d'aspetto, un punto prelievi e tre ambulatori al piano terra; una sala d'aspetto e nove ambulatori al primo piano; una sala d'aspetto, sette ambulatori e un punto prelievo al secondo piano.

"Come Regione - ha detto Lanzarin - stiamo puntando molto su questa nuova tipologia assistenziale, tanto che i lavori per Case di Comunità come questa stanno partendo in varie aree e che, alla fine, la Ulss 2 Marca Trevigiana ne potrà contare 17, mentre 99 saranno quelle realizzate in tutto il Veneto entro il 2026. In tutto il Veneto saranno investiti 241,5 milioni, nell'Ulss 2, 41,8 milioni".



