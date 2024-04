Guardia di finanza sequestra sostanze dopanti a personal trainer

La Guardia di finanza di Padova ha individuato un automobilista trovato in possesso di una fiala di un farmaco ad azione dopante, e successivamente il fornitore della stessa, un preparatore atletico, riuscendo così a sequestrare altre sostanze vietate, utilizzate per incrementare la crescita della massa muscolare e le prestazioni sportive.

Nel dettaglio, l'intervento condotto dai finanzieri ha consentito di rinvenire una fiala contenente un ormone generalmente utilizzato dagli atleti per aumentare la massa muscolare e la performance fisica, nonché ridurre il tessuto adiposo. Il prodotto, venduto a prezzi che possono arrivare fino a 500 euro a fiala, viene richiesto per migliorare le prestazioni sportive ed è una sostanza classificata come proibita nella lista della agenzia mondiale dell'anti-doping, la World Anti-Doping Agency (Wada).

Nel corso dell'indagine sono state sequestrate 11 confezioni del farmaco illecito, siringhe e materiale utilizzato per la somministrazione, oltre a più di 3mila euro in contanti.

Il preparatore atletico è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova e di Venezia(provincia in cui risiede) per il reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.



