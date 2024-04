Albergatori veneziani, 'Sul ticket d'accesso, noi ci siamo'

Il ticket d'accesso a Venezia viene ben visto dagli albergatori della città lagunare. Lo conferma Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione Veneziana degli Albergatori (Ava).

"È inaccettabile - ha detto oggi, nel corso di un convegno sull'argomento - che l'unica tasse presente, quella di soggiorno, venga applicata solo ai turisti pernottanti, che poi sono quelli che maggiormente concorrono all'economia cittadina".

La sperimentazione del contributo per Bonacini è "una sfida complessa", per cui tuttavia gli albergatori ci sono, proprio nell'ottica di favorire un turismo di qualità. Per farlo, è stato detto oggi, gli hotel stanno anche riqualificando e allargando le stanze, e i primi risultati si sono già visti, con una riduzione della media dei posti letto, passata da 78 a 71.





