Lavoratori in 'nero' in un locale, sanzione di 54mila euro

Lavoratori impiegati "in nero" in locale che opera nel settore della ristorazione ad Orgiano (Vicenza). La Guardia di Finanza di Noventa Vicentina (Vicenza), nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria hanno controllato un pubblico esercizio rilevando che parte del personale impiegato dall'inizio del 2024 prestava la propria attività lavorativa in totale assenza di qualsiasi rapporto di lavoro e, dunque, in assenza di una reale tutela assicurativa.

Nel corso della verifica sono stati rinvenuti alcuni appunti in un quaderno che hanno permesso di individuare e identificare cinque lavoratori irregolari dal gennaio 2024. Nei confronti del titolare dell'azienda è stata così elevata una maxi-sanzione da 54mila euro.



