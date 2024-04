Iuav e Gdf, accordo per valorizzare gli immobili in Veneto

È stato firmato oggi a Venezia un protocollo d'intesa tra l'Università Iuav e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico degli immobili di proprietà o in uso al Comando, anche sotto il profilo dell'accessibilità e della qualità degli allestimenti espositivi in occasione di eventi pubblici.

L'accordo prevede inoltre attività di formazione del personale della Gdf a Venezia e nel territorio veneto, grazie all'organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione e aggiornamento. Parte dell'accordo riguarda lo scambio di know how e competenze tecnico-scientifiche e lo sviluppo di progetti di ricerca comuni collegati al tema del rispetto della legalità nell'ambito dei beni e delle attività culturali.

Quello di oggi è il primo protocollo firmato da Iuav con la Guardia di Finanza; responsabile per l'Ateneo è il rettore Benno Albrecht e per il comando regionale il generale Riccardo Rapanotti.



