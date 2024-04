Al via i lavori per la nuova Casa della comunità a Mestre

Sono iniziati stamani a Mestre (Venezia) i lavori di demolizione di uno dei due edifici del distretto sanitario, dove verrà costruita la nuova Casa della comunità, assieme alla ristrutturazione del secondo edificio.

Mentre la struttura attualmente in uso, e che serve gran parte della città di Mestre, subirà una riqualificazione, la palazzina dismessa verrà ricostruita ex novo. Il nuovo complesso avrà 4 piani, per un volume complessivo di 5.850 metri cubi, e per una superficie utile complessiva di circa 1.109 metri quadrati. Ospiterà il nuovo centro prelievi, ambulatori specialistici e di cure primarie, l'ufficio anagrafe sanitaria e altri spazi dedicati all'attività amministrativa e di servizio.

Il finanziamento è di 7.290.000 euro, di cui, 2,5 milioni di fondi europei del Pnrr, 4.090.000 euro di fondi sanitari regionali e 700.000 euro con incentivi del Gestore dei servizi energetici (Gse). I lavori termineranno nel gennaio 2026.

"Questo - ha commentato l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin - è un momento di grande fibrillazione per la città per quanto riguarda gli investimenti in sanità. Qui sorgerà una delle 99 Case della comunità previste dalla Regione, per un totale di circa 250 milioni di investimento, di cui nove in questa Ulss. Questa è un'opportunità di aggregazione e potenziamento dei servizi: ambulatori, punti prelievi, medici di base a rotazione e integrazione ospedali e territorio.

Ridisegnamo così l'infrastruttura socio sanitaria territoriale".

Per il dg dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, "in un contesto ormai multietnico come quello mestrino, e particolarmente presente in queste vie del centro, questa Casa della comunità che sta per sorgere rappresenta la sanità territoriale del futuro".



