Maltempo, cinque giovani bloccati su un isolotto sul Brenta

Cinque giovani, rimasti bloccati dall'innalzamento dell'acqua su un isolotto in mezzo al fiume Brenta, in località Santa Croce Bigolina nel comune di Cittadella, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Si trovavano sull'isolotto da ieri per trascorrere in campeggio le festività pasquali quando oggi, per le piogge incessanti, il fiume si è alzato e hanno chiesto aiuto, non riuscendo più ad attraversare il fiume.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento da Padova e da Vicenza con personale Saf (Speleo Alpino Fluviale), hanno raggiunto i ragazzi con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati hanno fatto indossare loro l'attrezzatura di sicurezza e li hanno poi recuperati con il gommone. Nessuna persona è rimasta ferita.



