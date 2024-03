Frana con alberi centra auto che si incendia, illeso conducente

Una frana con relativo smottamento di alberi ha centrato, facendola incendiare, un'auto in Contrà Mazzeghe a Schio, in provincia di Vicenza. Il conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento con la schiuma le fiamme dell'auto, una Ford Fiesta. Per poi mettere in sicurezza la strada che comunque a causa del movimento franoso è stata interrotta. Lo smottamento è stato causato, probabilmente, dalle forti piogge di questi giorni. Sul posto anche il personale della Polizia locale e di viabilità.





