Padova Congress, prima struttura convegni con area 'child care'

E' il Padova Congress di Padova, nell'area fieristica, la prima struttura congressuale in Italia ad offrire uno spazio ad hoc per accogliere bambini da 0 a 12 anni, con una proposta di babysitting e di laboratori creativi durante tutta la durata degli eventi Un'area "child care" al servizio dei congressisti, che possono così partecipare agli eventi in compagnia dei loro figli. Un servizio attivato a Padova Congress e ora disponibile per tutti gli eventi che ne faranno richiesta: la prima sperimentazione durante il congresso della European Astronomical Society Eas, appuntamento che dall'1 al 5 luglio riunirà 1500 ricercatori in arrivo da tutto il mondo.

In quest'occasione, per tutta la durata dell'evento, una sala sarà allestita ad hoc, pronta ad accogliere bambini da 0 a 12 anni: il servizio di animazione, che propone un programma di attività ludiche, creative ed educative, sarà gestito da un'associazione con una comprovata esperienza in quest'ambito.

L'idea del servizio, organizzato in collaborazione con Padova Convention & Visitors Bureau - ente di promozione turistica e congressuale, è maturata qualche mese fa nell'ambito del master in Open Innovation Management - Mom dell'Università di Padova.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA