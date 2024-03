Controlli antidroga della polizia a Padova, 4 arresti

La squadra Mobile di Padova ha arrestato negli ultimi giorni 4 persone nell'ambito dei controlli antidroga nella città euganea.

Da inizio anno sono 42 gli arresti fatti dalla polizia che ha inoltre denunciato altre 27 persone, di cui 10 minorenni, e sequestrato circa 4 kg tra cocaina, eroina ed hashish, recuperando quasi 10.000 euro in contanti. Nei confronti di 16 degli indagati l'autorità giudiziaria ha applicato misure cautelari personali, quali il divieto di dimora nella provincia.

Per altri 14, tutti di nazionalità tunisina, e ritenuti pericolosi, dopo aver ottenuto il nulla osta all'espulsione, il questore di Padova, Marco Odorisio, ne ha disposto l'accompagnamento ed il trattenimento nei vari Centri per il Rimpatrio. Per gli ultimi arresti la Procura ha disposto da subito il carcere, in attesa della convalida del gip.

Infine è stato denunciato un 17enne tunisino sorpreso a cedere due dosi di cocaina. Il giovane, trovato con oltre 800 euro in contanti, è stato affidato, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Venezia, ad una comunità per minori.



