Violate norme sulla circolazione acquea a Venezia,6 denunce

Si è concluso con sei denunce, due sequestri e tre sanzioni amministrative il controllo dei carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia, con l'ausilio dell'Arpa Veneto e del Comune lagunare, finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione acquea, nonché alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale.

In particolare, nello specchio acqueo prospiciente un'isola della laguna è stata fermata un'unità navale di grosse dimensioni mentre eseguiva lavori di dragaggio sprovvista delle idonee certificazioni attestanti i requisiti di navigabilità.

Per tale motivo sono stati deferiti il comandante e l'armatore dell'unità navale che è stata poi sottoposta a sequestro.

Inoltre, sono stati denunciati i legali rappresentanti di 4 ditte che condividevano, su un'isola della laguna, un'area di circa 1600 mq che sembrerebbe essere stata utilizzata in modo illecito per lo stoccaggio di rifiuti di diversa tipologia, alcuni dei quali anche pericolosi (scarti di lavorazione edile, apparecchiature elettroniche, batterie ed oli minerali esausti), esposti permanentemente all'azione degli agenti atmosferici. Nel comprensorio sono state anche rilevate due costruzioni apparentemente prive di autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia.

Nel corso dell'attività sono state controllate 24 imbarcazioni di diversa tipologia e 42 persone, elevando 3 sanzioni amministrative per varie violazioni al codice della navigazione.





