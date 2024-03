Venezia,dipendenti Comune potranno controllare ticket d'ingresso

L'amministrazione comunale di Venezia potrebbe utilizzare anche i propri dipendenti, assoldati per l'occasione, per rimpolpare il personale destinato ai controlli per il ticket d'ingresso che scatterà il 25 aprile. A loro verrà chiesta la disponibilità a lavorare in almeno 4 delle 29 giornate della sperimentazione che partirà in laguna per limitare il flusso dei turisti nei giorni più 'caldi'. In cambio, dpo un corso di formazione, riceveranno un compenso pari a 75 euro per i festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche, e 50 euro per i normali giorni infrasettimanali.





