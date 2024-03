Trascina per capelli madre e figlia, uomo denunciato a Vicenza

La polizia di Vicenza ha attivato la procedura per il codice rosso' nei confronti di uomo, che è stato anche denunciato, per aver aggredito in un bar l'ex moglie, trascinandola a terra per i capelli mentre questa teneva stretta la tra le braccia la figlia.

Il fatto è avvenuto nel locale pubblico di fronte a una decina di avventori. Gli agenti hanno appreso che la donna, mentre stava bevendo assieme ad alcuni amicie e all'ex compagno è stata aggredita da quest'ultimo che l'ha spintonata e anche trascinata a terra per i capelli, peraltro insieme alla bimba piccola che teneva in braccio. L'uomo poi si è allontanato ma è stato rintracciato dai poliziotti che l'hanno denunciato per maltrattamenti ed ubriachezza molesta, con attivazione della procedura prevista per il "codice rosso".



