Cagnolina lanciata da auto, anziano denunciato dalla figlia

Una giovane donna trevigiana ha indicato oggi su Instagram come quella di suo padre l'identità della persona che, il 16 marzo scorso, aveva provocato la morte della sua cagnolina dopo averla presumibilmente lanciata da un'automobile in corsa a Ponzano Veneto (Treviso) L'uomo era stato nel frattempo individuato e denunciato dai carabinieri. "Quella che vedete - scrive la donna - è la vera ragione per cui il mio cane è morto, volete il nome del colpevole: eccolo. Proprio così, mio padre".

Per risalire ai responsabili si erano mobilitati anche i volontari dell'Ente nazionale protezione animali ed il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, il quale aveva lanciato un appello alla cittadinanza.

L'animale sofferente era stato notato da una passante che aveva avvertito subito i responsabili dell'Enpa. La cagnolina, che aveva 18 anni, era stata presa in cura da una clinica veterinaria della zona ma, nonostante gli sforzi, era deceduta poche ore dopo per i traumi riportati.

"Sarà fatta giustizia - è il commento dell'Enpa via social - per una generazione che distrugge abbiamo le nuove generazioni che costruiscono".



