Un vasto incendio è divampato questa mattina a Saonara (Padova), nel capannone della ditta Unika Motors, che produce pneumatici.

La coltre di fumo nero è visibile anche a chilometro di distanza. Sul posto, i vigili del fuoco arrivati da Padova, Venezia, Mira e Rovigo. Non è stato richiesto l'intervento del 118, non dovrebbero esserci, quindi, persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.





