Polo aeroportuale nordest prevede +5% traffico in estate

La stagione estiva 2024 del Polo Aeroportuale Nord Est (Venezia, Treviso, Verona) si preannuncia con volumi di traffico in crescita del 5% rispetto al 2023.

Circa 13milioni i passeggeri attesi da aprile ad ottobre. Il dato è emerso in un workshop con 65 operatori, tra compagnie aeree, enti del turismo e tour operator.

Lo scalo veneziano conferma il suo ruolo di terzo gateway intercontinentale nazionale, rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano. Delta Air Lines ha anticipato all'11 marzo l'avvio del volo giornaliero su New York e in estate porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta. Il 6 giugno American Airlines offre un volo giornaliero su Chicago. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA