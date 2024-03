'Il derby del Ponte', i ruggenti anni del basket a Venezia

(STEFANO PITTARELLO, IL DERBY DEL PONTE. VENEZIA E MESTRE DAI PLAYGROUND ALLA SERIE A, INCONTROPIEDE, PP 250, EURO 19,50) - Ci fu un tempo, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80, in cui Venezia e Mestre vissero una stagione eroica della pallacanestro, sognando di diventare una "basket city" sul modello di Bologna, o Milano.

Due squadre nella massima serie, due palazzetti sorti quasi contemporaneamente, due settori giovanili vincenti, nati dopo decenni di sfide tra miriadi di società nei playground per una gioventù, allora numerosa, che affollava patronati e strutture all'aperto.

E' la breve e intensa storia che Stefano Pittarello, scrittore e giornalista, ricostruisce tra Reyer Venezia e Basket Mestre. Circa 150 interviste per comporre il racconto degli oltre cento "campetti" da cui hanno iniziato la carriera grandi giocatori, allenatori come Ettore Messina, dirigenti e arbitri internazionali come Stefano Cazzaro. "Derby del Ponte", inteso come il ponte della Libertà che collega Venezia a Mestre, spiega la genesi di una sfida che appassionava le città.

Vengono ricostruiti i contorni della rivalità sportiva tra Reyer e Mestre in un Comune di trecentomila abitanti: molti di più i tifosi di Venezia, perché "emigrati" dalla laguna, agguerriti e vincenti i mestrini. A comporre le due formazioni erano molto spesso giocatori cresciuti in patronati e oratori locali e lanciati poi nel massimo campionato grazie a settori giovanili di primissima qualità. Un ricordo particolare per il presidente del Mestre Pieraldo Celada, che giunse da Alessandria a far felice Mestre per qualche anno, poi se ne andò a Desio, ma che portò campioni e selezionò fior di talenti, per poi morire tragicamente.



