Venezia acquisisce scultura donata da Manolo Valdes

La Giunta comunale di Venezia su proposta del sindaco, Luigi Brugnaro, ha approvato la delibera riguardante l'accettazione di una scultura Bronzea dell'artista Manolo Valdes. Con una lettera indirizzata al sindaco l'artista ha manifestato la volontà di donare alla città una delle opere oggetto d'esposizione.

L'opera dal titolo Reina Mariana (bronzo 172x126x78) ha un valore stimato di 500mila euro, verrà consegnata al Comune di Venezia senza vincoli di posizionamento e utilizzo alla conclusione dell'esposizione in piazza San Marco, nonché senza oneri in capo all'Amministrazione per la successiva collocazione.

Dal 27 marzo al 15 giugno prossimi, infatti, è stata programma in piazzetta San Marco, in Riva Ca' di Dio e in Arsenale (in concomitanza con il Salone Nautico) una pubblica esposizione di sculture dell'artista Manolo Valdes, dal titolo Las Meninas a San Marco.



