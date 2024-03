Sequestrati 46 mila prodotti vari con falsi cartellini Ce

La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 46.000 prodotti che avevano un falso contrassegno Ce.

Le operazioni, condotte con i finanzieri di Piove di Sacco si sono incentrate su due esercizi commerciali che vendevano giocattoli, costumi in maschera e accessori. Nel Comune di Milano, con il coordinamento del IV Dipartimento della Procura di Milano è stato eseguito un sequestro di 41.000 prodotti di diversa tipologia (giocattoli, costumi di carnevale, batterie e puntatori laser.

Nel corso di un altro intervento, presso un esercente della provincia di Padova, sono stati rinvenuti altri 5.700 prodotti, tra cui maschere e costumi di carnevale, decorazioni di San Valentino, accessori di abbigliamento e articoli casalinghi, sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di una regolare etichetta in lingua italiana e, quindi, degli avvisi minimi previsti dalla disciplina di settore in materia di informazioni al consumatore.



