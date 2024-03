Università Iuav disegna la comunicazione dei progetti del Pnrr

L'Università Iuav di Venezia ha stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valorizzare gli interventi del Pnrr con l'aiuto di strumenti di comunicazione innovativi sviluppati dagli studenti del Corso di laurea magistrale in design. Coordinato da Gianni Sinni per Iuav e da Lorenzo Sanchez per l'Unità di Missione del Mit, la prima collaborazione coinvolge il laboratorio di design della comunicazione del professor Luciano Perondi in una restituzione delle quantità di dati a disposizione attraverso il metodo della data visualization: i dati si riferiscono ai progetti Pnrr in capo al Ministero delle Infrastrutture (per un totale di 39,83 miliardi di euro) e fra questi sono stati selezionati quelli relativi alle infrastrutture idriche (Rapporto idrico) e alla qualità dell'abitare (Rapporto PInQuA).

Si tratta della seconda collaborazione, dopo l'accordo stipulato due anni fa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio che ha portato alla realizzazione dell'Atlante della trasformazione digitale della Pa.

