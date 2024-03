Due incidenti mortali sul lavoro oggi in Veneto

Un operaio bosniaco di 41 anni, è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un bosco in Val Visdende, nel comune di San Pietro di Cadore (Belluno).

L'allarme al Suem 118 è giunto intorno alle 14.10. Secondo una prima ricostruzione dell'episodio, l'uomo sarebbe stato colpito a morte da una corda staccatasi in un cantiere. Sul posto, con l'elisoccorso sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss 1 Dolomiti, i carabinieri.

E un agricoltore di 46 anni, Alessandro Campagnolo, ha perso la vita nel pomeriggio a Rossano Veneto (Vicenza) in un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà, quando per cause in corso di accertamento, è stato travolto dalla motofalciatrice che stava guidando.

Il dramma non avrebbe avuto testimoni: ad accorgersi del fatto sono stati i familiari, che non l'avevano visto rientrare a casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA