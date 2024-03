Discariche illegali nel Delta del Po, quattro denunce

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Porto Tolle (Rovigo) e il personale della Capitaneria di Porto di Chioggia (Venezia) hanno denunciato quattro persone per l'ipotesi di reato di attività illegale di gestione di rifiuti, a partire dal 2018.

Sono due le aree, situate in zone del Delta del Po e sottoposte a vincolo paesaggistico vicine agli argini del fiume, nelle quali sono stati scaricati e accumulati a diretto contatto con il terreno, in attesa di essere smaltiti, rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, tra cui materiale ferroso, elettrodomestici smontati, blocchi meccanici con olii sintetici, batterie elettriche e ingenti quantità di oggetti in plastica.

Gli investigatori sono intervenuti nel pomeriggio di martedì scorso nelle aree interessate, che sono state sottoposte a sequestro assieme ai mezzi impiegati per il trasporto di rifiuti. La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto la convalida del sequestro preventivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA