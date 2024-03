Sparatoria nel padovano, un arresto a Cittadella

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Padova, assieme dai colleghi della Compagnia di Cittadella (Padova), hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne per tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da sparo, per una sparatoria avvenuta nella cittadina padovana il 7 ottobre scorso.

In quell'episodio, nel corso di una rissa fra famiglie sinti l'uomo avrebbe esploso quattro colpi di pistola, di cui uno ha colpito l'automobile dei rivali in fuga, con a bordo cinque persone. Il proiettile aveva forato il portellone posteriore, conficcandosi nel cruscotto: solo per un caso fortuito gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

Le indagini dei militari dell'Arma, con il coordinamento della Procura di Padova, hanno permesso di raccogliere elementi attraverso testimonianze, l'analisi delle immagini da sistemi di videosorveglianza nella zona e gli esiti delle indagini scientifiche.



