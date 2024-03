Confartigianato incontra Salvini, 'abbattere barriere in Europa'

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nella sua visita a Padova, ha incontrato oggi anche i rappresentanti di Confartigianato Imprese Veneto, rappresentati dal presidente Roberto Boschetto. Tra i temi affrontati, le problematiche della circolazione delle merci a livello comunitario. Per Boschetto è necessario "abbattere tutte le barriere alla libera circolazione di merci e persone a livello comunitario. E' questo il nostro obiettivo. E per questo - ha aggiunto - apprezziamo e appoggiamo la battaglia del ministro nei confronti del Tirolo per i vincoli ingiustificati riservati al transito ai mezzi pesanti". Al responsabile del Mit, gli artigiani hanno chiesto anche "di combattere con maggiore forza le disparità salariali a livello comunitario, che generano situazioni di dumping contrattuale e concorrenza sleale a danno delle nostre imprese, in particolare da parte dei Paesi dell'Est Europa, e di riprendere la nostra proposta di emendamento al Ddl sul Codice della Strada per un innalzamento e abbassamento dei limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti che andrebbero ad armonizzare il quadro a livello europeo. Non comprendiamo il motivo per cui questi emendamenti siano stati respinti".



