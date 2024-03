Aggrediscono 13enne per rapina, arrestati 3 minorenni

Tre minorenni di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Padova perché accusati di aver aggredito e rapinato un ragazzino di 13 anni. L'episodio è avvenuto lunedì scorso ed è stato reso noto oggi.

Gli agenti delle Volanti della Questura, intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza del ragazzino, che ha raccontato di essere stato bloccato da quattro giovani i quali gli hanno chiesto soldi; al rifiuto uno di loro lo ha schiaffeggiato e un altro gli ha frugato nel borsello che portava a tracolla; non trovando nulla lo ha scalciato a terra.

Una quarta ragazza ha osservato la scena.

Il gruppetto è stato rintracciato a poca distanza e accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito. Tutti i giovani hanno precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. A due di essi è già stato emesso l'Avviso Orale del Questore Marco Odorisio. In contatto con la Procura della Repubblica dei Minori di Venezia, i tre sono stati arrestati per tentata rapina in concorso; il 15enne e 16enne sono stati condotti all'Istituto per minori di Treviso e il 17enne riaffidato alla famiglia, in attesa dell'udienza di convalida.

Da ulteriori approfondimenti è emerso che due di essi hanno preso parte ed erano stati denunciati per un altro furto aggravato il 10 marzo scorso ai danni di un negozio, per cui era già stato arrestato un 27enne.



