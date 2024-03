Scoperti 8 lavoratori in nero nel Bellunese

La Guardia di Finanza di Belluno ha scoperto 8 lavoratori in nero nei controlli in alcune attività della provincia, contestando, in taluni casi, gravi violazioni.

In particolare, nell'Agordino, durante un controllo operato presso una struttura alberghiera sono stati scoperti 2 lavoratori "in nero", illecitamente impiegati, quali cuoco/barista e cameriera, in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti da parte del datore di lavoro e senza che fosse stato sottoscritto alcun contratto.

Pertanto è scattata la proposta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché la denuncia del titolare.

per l'impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno.

In un controllo ad una società di capitali operante nel settore manifatturiero è stato accertato un irregolare distacco di un dipendente presso un'altra azienda e per questo è stata comminata una sanzione amministrativa per 3.300 euro.

Nelle ispezione nel settore della ristorazione, sono stati scoperti 3 lavoratori in nero che hanno portato i finanzieri a proporre il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In un cantiere edile per lavori di ristrutturazione, ad Agordo, sono stati trovati due lavoratori 'in nero' e accertate gravi violazioni alle norme di sicurezza che hanno portato alla chiusura dell'attività e alla denuncia dei responsabili della ditta.



