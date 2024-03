Intelligenza artificiale,la nuova sfida per la sanità del futuro

Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale e dell'apprendimento automatico nel settore sanitario e le opportunità e le sfide che queste tecnologie offrono alla medicina del futuro sono i temi della conferenza 'La rivoluzione dell'intelligenza artificiale nella medicina e nella salute pubblica', presentata oggi nel Palazzo del Bo dell'Università di Padova e che si svolgerà all'interno del World Health Forum il 21 e 22 marzo .

Per Gaudenzio Meneghesso, direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'ateneo, che ha presentato l'evento affiancato dalla rettrice Daniela Mapelli, l'intelligenza artificiale "porterà vantaggi significativi in termini di qualità ed efficienza medica e riduzione dei tempi di attesa per i pazienti". Nel corso del convegno si parlerà della gestione dei dati sanitari, "dell'analisi delle immagini mediche, della predizione precoce delle malattie, della conseguente ottimizzazione delle strategie di prevenzione - sottolinea Roberto Vettor del dipartimento di Medicina dell'Università di Padova -.e dell'identificazione di terapie personalizzate".

Al dibattito parteciperanno esperti internazionali di alto livello nel campo della ricerca globale in medicina, sanità, tecnologia dell'informazione, data science e bioingegneria.

In particolare si mostrerà come l'uso dell'Intelligenza Artificiale sia un approccio dirompente per la corretta previsione e lo screening del rischio e per meglio comprendere gli impatti del trattamento.

Elemento non secondario è stato sottolineato, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali, vuole migliorare il l'efficienza con cui vengono erogati i servizi sanitari, sempre più sotto stress visto l'alta richiesta di prestazioni sanitarie. Una soluzione, dunque, al problema della carenza di personale e infrastrutture che porta a un servizio meno efficiente e a lunghe liste di attesa.

Verranno inoltre trattati i temi relative all'etica, come la violazione della privacy della persona e le possibili discriminazioni, che possono essere provocate dai sistemi di intelligenza artificiale. Argomenti che sollevano grandi perplessità sul costo sociale e personale richiesto da questa tecnologia.



