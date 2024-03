Don Massignani da curia di Vicenza all'Ufficio del clero a Roma

Papa Francesco ha nominato sotto-segretario aggiunto per l'Ufficio Clero del Dicastero per il Clero il reverendo Enrico Massignani, finora Cancelliere della Curia della Diocesi di Vicenza. La nomina è stata pubblicata nel Bollettino della Sala Stampa Vaticana e il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto ha informato direttori e dipendenti della curia.

"La richiesta è arrivata pochi giorni fa direttamente dal Papa - ha precisato il Vescovo. Ritengo questa nomina una forma di apprezzamento nei confronti di don Enrico e della nostra Diocesi alla quale, per la seconda volta in quest'anno pastorale, viene richiesto un sacerdote. A ottobre scorso è stato chiamato don Riccardo Pincerato al Servizio di pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, ora a don Enrico è stato chiesto un servizio nella Curia Romana riformata da poco dal Francesco". "La persona di don Enrico ed il suo servizio sono molto importanti per la vita della diocesi berica, in alcuni momenti erano anche decisivi - ha concluso Brugnotto -.

Da un lato ci dispiace doverci privare della sua presenza e del suo ministero, ma sono convinto che porterà un qualificato contributo anche al Dicastero per il Clero, come ha fatto fino ad ora per la nostra Diocesi".



