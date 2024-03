Controlli in cantieri edili Superbonus, trovati 11 irregolari

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno scoperto, in due cantieri avviati con il Superbonus 110% scoprendo, complessivamente 11 operai che lavoravano senza contratto sui 12 presenti e riconducibili a tre imprese con sede nelle province di Brescia, Padova e Trento.

Il controllo, in un caso, ha fatto emergere la presenza di quattro stranieri clandestini, di nazionalità moldava, sprovvisti di documento di identità.

I finanzieri hanno erogato sanzioni complessivamente pari 21.200 euro ed hanno chiesto la sospensione delle tre società all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza.

La presenza dei clandestini ha portato alla loro denuncia per il reato di soggiorno irregolare sul territorio dello Stato nonché del rappresentante legale della società per la quale gli stessi lavoravano per sfruttamento dell'immigrazione illegale.





