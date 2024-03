A Venezia regata con 50 caorline per parlare di pace

Una regata lungo il canale della Giudecca a Venezia con ben 50 caorline, tipiche imbarcazioni a remi della laguna, si terrà il 7 aprile nel segno della pace.

A renderlo noto dell'iniziativa "50 Caorline per la Pace" il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. La regata sarà realizzata in collaborazione con il Cio e il comitato Milano-Cortina 2026 "In questo delicato momento internazionale - dice Zaia- con oltre cinquanta conflitti in corso nel mondo, dalle tensioni in Medio Oriente a quelle in Russia ed Ucraina, con il coinvolgimento anche di tante famiglie e bambini innocenti di tutte le nazioni, che non sanno quale sarà il proprio futuro, dal capoluogo del Veneto vogliamo lanciare un messaggio forte di pace. Vogliamo farlo attraverso lo sport, perché simbolo che incarna i valori del rispetto delle persone, emblema di inclusione e solidarietà".

"Lo sport come strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli - aggiunge da parte sua Brugnaro - Valori che ho sempre sostenuto e che, come Amministrazione, vogliamo continuare a promuovere.

L'integrazione da secoli è una delle grandi anime di Venezia: una città che non ha mura ma, nonostante questo, ha saputo imporre dei confini. I confini imposti dalle sue regole, dalle sue leggi, dalle sue tradizioni".



