La logistica torna a Verona con la terza edizione di Letexpo

Il settore dei trasporti e della logistica sostenibile si da' appuntamento un'altra volta a Verona, dove domani inizia la 4 giorni di LetExpo, la più grande fiera del settore, promossa da Alis, che rappresenta circa 2500 realtà di questo comparto.

Nuove modalità di trasporto, servizi alle imprese in Italia e in Europa saranno i temi sui quali si svilupperà il confronto, con tavoli tematici e dibattiti con i protagonisti delle istituzioni e dell'economia. Organizzata in collaborazione con Veronafiere, LetExpo è patrocinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e vede come partner istituzionale lo Stato Maggiore della Difesa.

Sono 400 espositori, presenti in 5 padiglioni, di cui uno interamente dedicato al sociale con progetti di inclusione, aiuto e supporto ai più bisognosi.Saranno discussi grandi temi di interesse e di attualità, dalla situazione geopolitica che riguarda il canale di Suez e il Mar Rosso e gli impatti sul mondo della logistica e del trasporto, i dati del settore in Italia e la loro ricaduta a livello europeo. All'inaugurazione di domani (ore 11) presso il padiglione 5 "Casa ALIS" sono attesi, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.



